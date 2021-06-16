Bebeğine şiddet uyguladığı iddia edildi!
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Bebeğine şiddet uyguladığı iddia edildi!

Bebeğine şiddet uyguladığı iddia edildi!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Tülin Şahin, kızı Siena Leyla'nın babası Pedro de Noronha'dan geçen yıl ayrılmıştı. Pedro'nun geçtiğimiz aylarda henüz 1 yaşındaki bebeklerine karşı şiddet uyguladığı iddia edildi. İşte şok eden gelişmenin perde arkası...

Posta'da yer alan habere göre; Tülin Şahin, Pedro de Noronha'nın yan odada yaptığı telefon konuşmasını dinlerken duyduklarını endişeli bir şekilde dile getiriyormuş.

Tülin Şahin, yakın dostlarına, "Leyla'yı yurtdışına kaçırmasından çok korkuyorum. Telefonda biriyle konuşup aracı Bulgaristan veya Yunanistan'a getirmesini, orada buluşmaları gerektiğini söylüyordu" diye dert yanıyormuş.

TÜLİN'İ DUVARDAN ATMAK İSTEMİŞ

Tülin Şahin'e yakın bir isim ise şunları söyledi:

"Pedro, geçtiğimiz aylarda henüz 1 yaşındaki bebeklerine karşı da şiddet kullanmış. Hatta Tülin'i de 5 metre yüksekliğindeki duvardan aşağıya itmek istemiş. Tülin kendisini tekme atarak korumuş."

Pedro de Noronha'nın, Lübnan asıllı eşi Mustafa Aşur ile ayrılık aşamasında olan Işık Keçeci ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Bebeğine şiddet uyguladığı iddia edildi!
Bebeğine şiddet uyguladığı iddia edildi!

Kaynak: Snob Magazin

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