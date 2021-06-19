Bbsk'nın Küçükleri Turnuvaya Hızlı Başladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı, Manisa Valiliği tarafından organize edilen turnuvada Küçük Kızlar Kategorisinde Saruhanlı Belediyesi ile karşılaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı, Manisa Valiliği tarafından organize edilen turnuvada Küçük Kızlar Kategorisinde Saruhanlı Belediyesi ile karşılaştı. Manisa Büyükşehir Belediyespor takımı turnuvaya galibiyetle başladı.

Manisa Valiliği tarafından organize edilen voleybol turnuvası heyecanıyla devam ediyor. Atatürk Spor Salonu'nda devam eden turnuvada Manisa Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı, küçük kızlar kategorisinde Saruhanlı Belediyesi ile karşılaştı. Manisa Büyükşehir Belediyespor üstünlük kurduğu maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Caner Doğançay yönetimindeki takımımız, liderliği ilk sayılardan itibaren aldığı karşılaşmanın ilk setini 25-17, ikinci setini 25-14 alırken son seti ise 25-23 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor küçük kızlar voleybol takımı bir sonraki maçını 22 Haziran Salı günü saat 14. 00'da yapacak.

Kaynak: Habermetre