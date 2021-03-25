BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
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BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti

25.03.2021 07:45 | Son Güncelleme: 25.03.2021 07:51
BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, beraberindeki Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Samet Bağcı ile birlikte, helikopter kazasında hayatını kaybeden partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun anma etkinlikleri için hazırlanan pankartları denetledi.Mustafa Destici, denetleme sonrası Bağcı ve beraberindeki heyetle birlikte Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti. Yazıcıoğlu'nun mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyan Destici, geçen hafta Almanya'da vefat eden ve Tacettin Dergahı'na defnedilen halk ozanı Yusuf Polatoğlu'nun da mezarını ziyaret ettikten sonra bölgeden ayrıldı.


BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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