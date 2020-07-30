BBP Genel Başkanı Destici'den Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrine ve şehitliğe ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BBP Genel Başkanı Destici'den Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrine ve şehitliğe ziyaret

BBP Genel Başkanı Destici'den Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrine ve şehitliğe ziyaret Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurban Bayramı arifesinde BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabri ile Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti.

30.07.2020 15:19 | Son Güncelleme: 30.07.2020 15:29

BBP Genel Başkanı Destici'den Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrine ve şehitliğe ziyaret

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurban Bayramı arifesinde BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabri ile Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti.

BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergahı'ndaki kabrine gül ve karanfil bıraktı. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi. Ziyaretin ardından açıklama yapan Destici, korona virüs nedeniyle bu sene arife günü ve bayramı hüzünlü bir şekilde karşıladıklarını söyledi. Bu yıl hac ibadetini yapanların sayısının az olduğunu anımsatan Destici, "Ama bu az sayıyla da bugün Arafat'ta eller semaya açılarak yeryüzündeki mazlumlar ve Müslümanlar için dua edilecek. Hakikaten Müslümanlar çok çile çekiyor, Türkler zulüm görüyor. Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Kırım'dan Arakan'a kadar birçok noktada maalesef hala zulüm gören soydaşlarımız, dindaşlarımız var. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Türkiye, bunun için de güçlü olmak zorunda. Çünkü Osmanlı'nın zayıflamasından bugüne kadar yaklaşık 200 seneden fazla bir süredir maalesef siz zayıflarsanız, sizin dindaşlarınız da, sizin soydaşlarınız da her türlü zulümle karşı karşıya kalırlar. Onun için Türkiye güçlü olmak zorunda, Türk milleti birlik olmak zorunda. Türk devleti güçlü bir şekilde ilelebet bu dünyada var olmak ve payidar olmak zorunda" diye konuştu.

Türk milletinin, Müslümanların ve Türk ve İslam coğrafyasının Kurban Bayramı'nı tebrik eden Destici, bayramın huzur, barış, kardeşlik içinde geçmesi temennisinde bulundu. Destici, "Ülkemiz, bütün dünya ile birlikte pandemi sürecinden geçiyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda milletimiz başarılı bir sınav verdi. Bu pandemi kurallarına bayramda da uydu. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda bayram namazını camilerde toplu olarak kılamamıştık. Bu bayram namazını inşallah yarın cemaat ile kılacağız. Ama bu demek değil ki her şey normalleşti. Yine sosyal mesafeye, hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Bayramlardaki trafik kazalarına değinen Destici, vatandaşları trafik kurallarına uymaları noktasında uyardı. Destici, daha sonra Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehit ailelerinin bayramlarını kutlayan Destici, şehitlerin kabrine karanfil bıraktı.

BBP Genel Başkanı Destici'den Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrine ve şehitliğe ziyaret

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı 3. Sayfa
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Yaşam
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı Magazin
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Yaşam
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Politika
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin Güncel
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan genç bulundu
Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan genç bulundu
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Hatay Barosu Başkanı polislerle yaşadığı kimlik tartışması sonrası gözaltına alındı
Hatay Barosu Başkanı polislerle yaşadığı kimlik tartışması sonrası gözaltına alındı
Büyükada'da elektrikli araçların seferleri başladı
Büyükada'da elektrikli araçların seferleri başladı
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Bursa'da sahibinin elinden kaçarak giyim mağazasına dalan kurbanlık boğa, büyük korku ve panik yaşattı
Bursa'da sahibinin elinden kaçarak giyim mağazasına dalan kurbanlık boğa, büyük korku ve panik yaşattı
Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor
Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
Golcü arayan Beşiktaş, Sandro Wagner'in menajeriyle temasa geçti
Golcü arayan Beşiktaş, Sandro Wagner'in menajeriyle temasa geçti
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fatih Sultan Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ozan Güven Can Bonomo Hazal Kaya Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Nihat Özdemir Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Daha Fazla Bayram Futbolcu Beşiktaş Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: BBP Genel Başkanı Destici'den Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrine ve şehitliğe ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 16:16:41. #1.15#
title