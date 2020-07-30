BBP Genel Başkanı Destici'den Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrine ve şehitliğe ziyaret BBP Genel Başkanı Destici'den Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrine ve şehitliğe ziyaret Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurban Bayramı arifesinde BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabri ile Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti.

BBP Genel Başkanı Destici'den Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrine ve şehitliğe ziyaret

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurban Bayramı arifesinde BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabri ile Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti.

BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergahı'ndaki kabrine gül ve karanfil bıraktı. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi. Ziyaretin ardından açıklama yapan Destici, korona virüs nedeniyle bu sene arife günü ve bayramı hüzünlü bir şekilde karşıladıklarını söyledi. Bu yıl hac ibadetini yapanların sayısının az olduğunu anımsatan Destici, "Ama bu az sayıyla da bugün Arafat'ta eller semaya açılarak yeryüzündeki mazlumlar ve Müslümanlar için dua edilecek. Hakikaten Müslümanlar çok çile çekiyor, Türkler zulüm görüyor. Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Kırım'dan Arakan'a kadar birçok noktada maalesef hala zulüm gören soydaşlarımız, dindaşlarımız var. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Türkiye, bunun için de güçlü olmak zorunda. Çünkü Osmanlı'nın zayıflamasından bugüne kadar yaklaşık 200 seneden fazla bir süredir maalesef siz zayıflarsanız, sizin dindaşlarınız da, sizin soydaşlarınız da her türlü zulümle karşı karşıya kalırlar. Onun için Türkiye güçlü olmak zorunda, Türk milleti birlik olmak zorunda. Türk devleti güçlü bir şekilde ilelebet bu dünyada var olmak ve payidar olmak zorunda" diye konuştu.

Türk milletinin, Müslümanların ve Türk ve İslam coğrafyasının Kurban Bayramı'nı tebrik eden Destici, bayramın huzur, barış, kardeşlik içinde geçmesi temennisinde bulundu. Destici, "Ülkemiz, bütün dünya ile birlikte pandemi sürecinden geçiyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda milletimiz başarılı bir sınav verdi. Bu pandemi kurallarına bayramda da uydu. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda bayram namazını camilerde toplu olarak kılamamıştık. Bu bayram namazını inşallah yarın cemaat ile kılacağız. Ama bu demek değil ki her şey normalleşti. Yine sosyal mesafeye, hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Bayramlardaki trafik kazalarına değinen Destici, vatandaşları trafik kurallarına uymaları noktasında uyardı. Destici, daha sonra Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehit ailelerinin bayramlarını kutlayan Destici, şehitlerin kabrine karanfil bıraktı.

Kaynak: İHA