Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu, Gara şehidi Hüseyin Sarı'nın ailesini ziyaret etti
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Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu, Gara şehidi Hüseyin Sarı'nın ailesini ziyaret etti

24.02.2021 19:35 | Son Güncelleme: 24.02.2021 19:56

Gelen son dakika haberine göre Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Prof. Dr. Yardımcıoğlu, beraberinde BBP Kahramanmaraş İl Başkanı Ali Çavuş Gelir ve bazı teşkilat üyeleri ile şehidin Merkez Onikişubat ilçesi Mağaralı Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda gerçekleştirilen ziyarette şehitler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Aile fertlerine başsağlığı dileyen Yardımcıoğlu, daha sonra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile şehidin babası Hasan Sarı'yı telefonda görüştürdü.

Destici başsağlığı dilediği şehit babası Sarı'ya her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu, Gara şehidi Hüseyin Sarı'nın ailesini ziyaret etti
Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu, Gara şehidi Hüseyin Sarı'nın ailesini ziyaret etti
Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu, Gara şehidi Hüseyin Sarı'nın ailesini ziyaret etti
Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu, Gara şehidi Hüseyin Sarı'nın ailesini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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