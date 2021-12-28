BBP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Tekbaran göreve başladı
AA / Aziz Aslan - Haberler | Güncel
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkezi tarafından partinin Diyarbakır İl Başkanlığına Mehmet Tekbaran getirildi.
DİYARBAKIR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkezi tarafından partinin Diyarbakır İl Başkanlığına Mehmet Tekbaran getirildi.
Göreve başlayan Tekbaran, devletin ve milletin yolunda yorulmadan, büyük bir azim ve gayretle çalışacaklarını söyledi.
Görevi boyunca hayırlı işlere imza atmak istediğini belirten Tekbaran, "Şehrimiz ve vatandaşlarımız için çalışacağız. Milletimize, vatanımıza ve şehrimize hizmet etmek şiarıyla aldığım bu görevde Rabb'im bizleri muvaffak eylesin." dedi.
AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri
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