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BBL Esports Turnuvalardan Ne Kadar Kazandı?

BBL Esports Turnuvalardan Ne Kadar Kazandı?
Esporgazetesi - Haberler | Gamegar

BBL Esports katılmış oldukları turnuvalarda yaklaşık olarak ne kadar para kazandığını derledik.

21 Haziran günü BigBossLayf adlı şirketin kurucuları olan Okan İlker "oidemirel" Demirel, Ferit "wtcn" Karakaya, Kemalcan "KendineMüzisyen" Parlak, Şükrü "Uthenera" Şentürk tarafından kurulan BBL Esports, espor arenasına VALORANT ile giriş yaptılar. VALORANT'ın çıkışıyla birlikte VALORANT kadrosunu duyuran ilk takım olan BBL Esports, ilk resmi turnuvadaki şampiyonluğu ile birlikte, Türkiye'nin en başarılı VALORANT takımlarından biri haline gelmişti. Çok büyük taraftar ve takipçi kitlesine sahip olan BBL Esports, PUBG arenasına Digital Athletics takımının oyuncularını bünyesine katarak giriş yaptı.

Espor sektöründe toplam 143,112.00 $ kazanan BBL Esports, VALORANT takımı ile 69,704.00 $, PUBG takımı ile 71,387.00 $ ve VALORANT BBL Queens takımı ile 2,021.00 $ kazanmıştır.

BBL Esports Güncel VALORANT Takım Kadrosu

Ali Osman "AsLanM4shadoW" Balta

Serhat "Muj" Yüksel

Hüseyin "Aimdll" Kabişteke

Doğukan "QutionerX" Dural

Berke "Vlad" Kantürk		Koç

Sezgin "Fabre" Kalaycı		Mental Koç

Özgür "root" Alagül		Genel Menajer

BBL Esports Güncel PUBG Takım Kadrosu

Bünyamin "CodeMarco" Yalçınkaya

Mert "mert" Güngör		Kaptan

Şamil "Mitraleius" Özkan

Mehmet Furkan "Smash" Şanlı

Neşet Murat "SIXMO" Öztürk		Koç

BBL Queens Güncel VALORANT Takım Kadrosu

Büşra "Banshee" Yurdabakalçınkaya

Nur "Eva" Çakır

Asena Kevser "Xecriona" Aydın

BBL Esports'un Para Kazandığı Turnuvalar

TarihSıralamaTurnuvaKazandığı Para
Takım19/12/2021 23.'lük PUBG Global Championship 2021 29,865 $ PUBG03/10/2021 4.'lük PUBG Continental Series 5: Avrupa 23,000 $ PUBG 06/12/2020 1.'lik First Strike Türkiye20,000 $ VALORANT21/03/2021 2.'lik VCT 2021: Türkiye 1 Aşama Masters15,000 $ VALORANT 27/06/2021 9.'luk PUBG Continental Series 4: Avrupa 12,000 $ PUBG 18/04/2021 1.'lik VCT 2021: Türkiye 2 Aşama Challengers 29,577 $VALORANT 03/09/2021 1.'lik ESA Open Fire All Stars7,110 $VALORANT 27/02/2021 1-4.'lük VCT 2021: Türkiye 1 Aşama Challengers 25,283 $VALORANT 25/04/2021 7-8.'lik VCT 2021: EMEA 2 Aşama Challengers Finali4,811 $ VALORANT 06/06/2021 3.'lük PUBG Finland - PSL Sezon 9 3,042 $ PUBG 13/02/2021 1-4.'lük VCT 2021: Türkiye 1 Aşama Challengers 13,032 $VALORANT 09/04/2021 3-4.'lük VCT 2021: Türkiye 2 Aşama Challengers 12,975 $ VALORANT 15/09/2021 1.'lik ESA x TOSLA PUBG Domination 2,894 $ PUBG 01/08/2020 3-4.'lük Mandatory.gg Cup1,179 $VALORANT 01/10/2021 5-8.'lik VCT 2021: Game Changers EMEA Series 1 1,011 $ VALORANT 28/10/2021 7-8.'lik VCT 2021: Game Changers EMEA Series 2 1,010 $ VALORANT 30/07/2021 17.'lik ARKO MEN Protality Sezon 2 586 $ PUBG 15/08/2020 5.'lik Allied Esports Odyssey Cup 237 $ VALORANT

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