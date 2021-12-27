BBL Esports Turnuvalardan Ne Kadar Kazandı?

21 Haziran günü BigBossLayf adlı şirketin kurucuları olan Okan İlker "oidemirel" Demirel, Ferit "wtcn" Karakaya, Kemalcan "KendineMüzisyen" Parlak, Şükrü "Uthenera" Şentürk tarafından kurulan BBL Esports, espor arenasına VALORANT ile giriş yaptılar. VALORANT'ın çıkışıyla birlikte VALORANT kadrosunu duyuran ilk takım olan BBL Esports, ilk resmi turnuvadaki şampiyonluğu ile birlikte, Türkiye'nin en başarılı VALORANT takımlarından biri haline gelmişti. Çok büyük taraftar ve takipçi kitlesine sahip olan BBL Esports, PUBG arenasına Digital Athletics takımının oyuncularını bünyesine katarak giriş yaptı.

Espor sektöründe toplam 143,112.00 $ kazanan BBL Esports, VALORANT takımı ile 69,704.00 $, PUBG takımı ile 71,387.00 $ ve VALORANT BBL Queens takımı ile 2,021.00 $ kazanmıştır.

BBL Esports Güncel VALORANT Takım Kadrosu