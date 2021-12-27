BBL Esports Turnuvalardan Ne Kadar Kazandı?
BBL Esports katılmış oldukları turnuvalarda yaklaşık olarak ne kadar para kazandığını derledik.
21 Haziran günü BigBossLayf adlı şirketin kurucuları olan Okan İlker "oidemirel" Demirel, Ferit "wtcn" Karakaya, Kemalcan "KendineMüzisyen" Parlak, Şükrü "Uthenera" Şentürk tarafından kurulan BBL Esports, espor arenasına VALORANT ile giriş yaptılar. VALORANT'ın çıkışıyla birlikte VALORANT kadrosunu duyuran ilk takım olan BBL Esports, ilk resmi turnuvadaki şampiyonluğu ile birlikte, Türkiye'nin en başarılı VALORANT takımlarından biri haline gelmişti. Çok büyük taraftar ve takipçi kitlesine sahip olan BBL Esports, PUBG arenasına Digital Athletics takımının oyuncularını bünyesine katarak giriş yaptı.
Espor sektöründe toplam 143,112.00 $ kazanan BBL Esports, VALORANT takımı ile 69,704.00 $, PUBG takımı ile 71,387.00 $ ve VALORANT BBL Queens takımı ile 2,021.00 $ kazanmıştır.
BBL Esports Güncel VALORANT Takım Kadrosu
Ali Osman "AsLanM4shadoW" Balta Serhat "Muj" Yüksel Hüseyin "Aimdll" Kabişteke Doğukan "QutionerX" Dural Berke "Vlad" Kantürk Sezgin "Fabre" Kalaycı Özgür "root" Alagül BBL Esports Güncel PUBG Takım Kadrosu Bünyamin "CodeMarco" Yalçınkaya Mert "mert" Güngör Şamil "Mitraleius" Özkan Mehmet Furkan "Smash" Şanlı Neşet Murat "SIXMO" Öztürk BBL Queens Güncel VALORANT Takım Kadrosu Büşra "Banshee" Yurdabakalçınkaya Nur "Eva" Çakır Asena Kevser "Xecriona" Aydın BBL Esports'un Para Kazandığı Turnuvalar Not: Bu yazının içine yerleştirilmiş bir anket var, bu ankete katılabilmek için lütfen siteyi ziyaret edin. Esporgazetesi - Son Dakika Haberleri
Koç Mental Koç Genel Menajer Kaptan Koç
TarihSıralamaTurnuvaKazandığı Para
Takım19/12/2021 23.'lük PUBG Global Championship 2021 29,865 $ PUBG03/10/2021 4.'lük PUBG Continental Series 5: Avrupa 23,000 $ PUBG 06/12/2020 1.'lik First Strike Türkiye20,000 $ VALORANT21/03/2021 2.'lik VCT 2021: Türkiye 1 Aşama Masters15,000 $ VALORANT 27/06/2021 9.'luk PUBG Continental Series 4: Avrupa 12,000 $ PUBG 18/04/2021 1.'lik VCT 2021: Türkiye 2 Aşama Challengers 29,577 $ VALORANT 03/09/2021 1.'lik ESA Open Fire All Stars7,110 $ VALORANT 27/02/2021 1-4.'lük VCT 2021: Türkiye 1 Aşama Challengers 25,283 $ VALORANT 25/04/2021 7-8.'lik VCT 2021: EMEA 2 Aşama Challengers Finali4,811 $ VALORANT 06/06/2021 3.'lük PUBG Finland - PSL Sezon 9 3,042 $ PUBG 13/02/2021 1-4.'lük VCT 2021: Türkiye 1 Aşama Challengers 13,032 $ VALORANT 09/04/2021 3-4.'lük VCT 2021: Türkiye 2 Aşama Challengers 12,975 $ VALORANT 15/09/2021 1.'lik ESA x TOSLA PUBG Domination 2,894 $ PUBG 01/08/2020 3-4.'lük Mandatory.gg Cup1,179 $ VALORANT 01/10/2021 5-8.'lik VCT 2021: Game Changers EMEA Series 1 1,011 $ VALORANT 28/10/2021 7-8.'lik VCT 2021: Game Changers EMEA Series 2 1,010 $ VALORANT 30/07/2021 17.'lik ARKO MEN Protality Sezon 2 586 $ PUBG 15/08/2020 5.'lik Allied Esports Odyssey Cup 237 $ VALORANT
Ali Osman "AsLanM4shadoW" Balta
Serhat "Muj" Yüksel
Hüseyin "Aimdll" Kabişteke
Doğukan "QutionerX" Dural
Berke "Vlad" Kantürk
Sezgin "Fabre" Kalaycı
Özgür "root" Alagül
BBL Esports Güncel PUBG Takım Kadrosu
Bünyamin "CodeMarco" Yalçınkaya
Mert "mert" Güngör
Şamil "Mitraleius" Özkan
Mehmet Furkan "Smash" Şanlı
Neşet Murat "SIXMO" Öztürk
BBL Queens Güncel VALORANT Takım Kadrosu
Büşra "Banshee" Yurdabakalçınkaya
Nur "Eva" Çakır
Asena Kevser "Xecriona" Aydın
BBL Esports'un Para Kazandığı Turnuvalar
Not: Bu yazının içine yerleştirilmiş bir anket var, bu ankete katılabilmek için lütfen siteyi ziyaret edin.
Esporgazetesi - Son Dakika Haberleri