BBL Esports Team Liquid maçı başlıyor!
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BBL Esports Team Liquid maçı başlıyor!

BBL Esports Team Liquid maçı başlıyor!
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Tüm Türkiye'nin ekranlara kitlendiği maça dair detaylar haberimizde!

Ülkemizin kısa sürede başarılı biri olarak yer alan BBL Esports Team Liquid karşısına çıkıyor. Valorant Challengers EMEA Playoff'larında izleyicileri ekrana kitleyecek en büyük maça dair detayları sizler için derledik.

Tüm Türkiye'nin merakla bekleyip ekranlara kitlendiği maç ise dakikalar içinde başlayacak. VALORANT Champions Tour Türkiye Twitter hesabı ise 'un EMEA Playoff yolunda yaşadıklarını anlatan bir video paylaştı. İsterseniz bu videoya birlikte göz atalım.

BBL Esports'un bu akşamki kadrosu ise şu şekilde olacak:

Hüseyin "aimDLL" Kabişteke

Batuhan "russ" Malgaç

Kerimhan "kero" Duman

Semih "LEGOO" Selvi

Ali Osman " AsLanM4shadoW" Balta

Playerbros ekibi olarak BBL Esports'a başarılar diliyoruz,. Bayrakları astırıp playofflar'dan çıkmaları dileğiyle, şans sizinle olsun.

Kaynak: Playerbros

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