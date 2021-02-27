BBL Esports takım kaptanı Legoo Astra hakkındaki düşüncelerini paylaştı!

BBL Esports VALORANT takım kaptanı Legoo Astra hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Başarılı oyuncu sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile sızdırılan yeni ajan hakkında "Aşırı op bir ajan geliyor" ifadelerini kullandı!

Esports takım kaptanı sözlerine " Kesinlikle meta'da olmazsa olmazlardan birisi olacağını düşünüyorum. Hatta kısa sürede nerf gelir" ifadeleri ile devam etti.

Birkaç saat önce tanıtım videosu sızdırılan ajan gerçekten çok güçlü görünüyor. Bakalım VALORANT metası bu ajan ile birlikte ne gibi değişimlere uğrayacak, gerçekten denildiği gibi ajan hızlı bir nerf yiyecek mi?

Sızıntı videosuna ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros