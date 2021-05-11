BBL Esports: "İzlediğiniz tüm turnuvaları unutun" BBL Inhouse Cup başlıyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BBL Esports: "İzlediğiniz tüm turnuvaları unutun" BBL Inhouse Cup başlıyor!

BBL Esports: 'İzlediğiniz tüm turnuvaları unutun' BBL Inhouse Cup başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

BBL Inhouse Cup başlıyor! feritkw BaranKusX

BBL Esports'un resmi Twitter hesabından paylaşılan duyuruya göre yeni bir VALORANT turnuvası çok yakında bizlerle olacak.

Turnuvanın başlangıç tarihi 11 Mayıs Salı günü yani yarın 21: 00, bitiş tarihi ise 16 Mayıs Pazar olarak belirtildi. Turnuva Ferit "" Karakaya ve 'un Twitch kanallarında yayınlanacak. Turnuvaya katılacak takımlar ve karşılaşmalar:

GOATZILLA vs WayDadey

MetropAli vs AiminOğulları

BIAT@ vs PowerPuffGirls

HuzurEvi vs YeniCarry

Türkiye'nin en çok taraftarına sahip espor takımlarından biri olan organizasyonun bu turnuvasına da ilgi oldukça büyük olacağa benziyor, turnuva ile gelişmeler geldikçe haberi güncelleyeceğiz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Özcan Deniz Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Cyle Larin Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BBL Esports: "İzlediğiniz tüm turnuvaları unutun" BBL Inhouse Cup başlıyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 01:00:39. #1.14#

title