BBL Esports: "İzlediğiniz tüm turnuvaları unutun" BBL Inhouse Cup başlıyor!

BBL Inhouse Cup başlıyor! feritkw BaranKusX

BBL Esports'un resmi Twitter hesabından paylaşılan duyuruya göre yeni bir VALORANT turnuvası çok yakında bizlerle olacak.

Turnuvanın başlangıç tarihi 11 Mayıs Salı günü yani yarın 21: 00, bitiş tarihi ise 16 Mayıs Pazar olarak belirtildi. Turnuva Ferit "" Karakaya ve 'un Twitch kanallarında yayınlanacak. Turnuvaya katılacak takımlar ve karşılaşmalar:

GOATZILLA vs WayDadey

MetropAli vs AiminOğulları

BIAT@ vs PowerPuffGirls

HuzurEvi vs YeniCarry

Türkiye'nin en çok taraftarına sahip espor takımlarından biri olan organizasyonun bu turnuvasına da ilgi oldukça büyük olacağa benziyor, turnuva ile gelişmeler geldikçe haberi güncelleyeceğiz.

Kaynak: Playerbros