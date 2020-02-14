BBDSO "Sevgililer Günü" konserinde Lara di Lara'yı konuk etti
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Sevgililer Günü" özel konserinde vokal Lara di Lara'yı konuk etti.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Sevgililer Günü" özel konserinde vokal Lara di Lara'yı konuk etti.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası şefi Ender Sakpınar yönetti.
Lara di Lara'ya klavyede Burak Irmak, gitarda Arda Erboz, bandoneonda Gustavo Battistesta eşlik etti.
Gecede, Lara di Lara ve BBDSO sevgiyi anlatan eserlerden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.
Konser sonunda Lara di Lara, Ender Sakpınar, Burak Irmak ve Arda Erboz sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.