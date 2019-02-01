Bbdso'dan "Senfoni Yaylı Çalgılar" Konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Senfoni Yaylı Çalgılar" konserinde İtalyan orkestra şefi Alessandro Cedrone'yi konuk etti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, İtalyan orkestra şefi Alessandro Cedrone yönetti.

İskandinav ve Çek kültürünün en önemli bestecilerinden Edvard Grieg, Kurt Atterberg ve Leos Janacek'in eserlerine yer verilen konserde, BBDSO keman sanatçısı Gökçe Özler ve Borusan Filarmoni Orkestrası viyola sanatçısı Ali Başeğmezler solist olarak sahne aldı.

Gecede, Giacomo Puccini'nin "Krizantemler" ve Edvard Grieg'ın "İki İskandinav Dansı" gibi eserleri orkestra eşliğinde seslendirildi.

Kaynak: AA