BBDSO Anadolu Nefesli Beşlisi'ni ağırladı
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BBDSO Anadolu Nefesli Beşlisi'ni ağırladı

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) ve Anadolu Nefesli Beşlisi sanatseverlere birlikte konser verdi.

28.02.2020 04:36 | Son Güncelleme: 28.02.2020 04:37
BBDSO Anadolu Nefesli Beşlisi'ni ağırladı

Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) ve Anadolu Nefesli Beşlisi sanatseverlere birlikte konser verdi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri şef Orhun Orhon yönetti.

Anadolu Nefesli Beşlisi'nde, flütte Cem Önertürk, obuada Ufuk Soygürbüz, klarnette Kıvanç Fındıklı, kornoda Hüseyin Uçar ve fagotta Ozan Evruk seslendirdikleri eserlerle Bursalı müzikseverlerin beğenisini topladı.

Gecede, Artun Hoınıc'in "Nefesli Beşli İçin Konçerto" ve Joseph Haydn'in 103. senfonisi gibi eserler Anadolu Nefesli Beşlisi ve BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Konser sonunda grup ve orkestra uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: BBDSO Anadolu Nefesli Beşlisi'ni ağırladı
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