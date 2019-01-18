Bbbdso'dan "Macar-Fin Müziği" Konseri - Bursa

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Macar-Fin Müziği" başlıklı konser verdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, besteci Macar Franz Liszt ve Finlandiyalı Jean Sibelius'un tanınmış eserlerine yer verilen konseri, Ukrayna asıllı Amerikalı şef Theodore Kuchar yönetti.

Liszt'in piyano için yazdığı eserlerden olan "Macar Rapsodileri" ve besteci Jean Sibelius'un "2. Senfonisi", piyanist Muhiddin Dürrüoğlu tarafından BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Gecenin sonunda çiçek takdim edilen Muhiddin Dürrüoğlu ile Theodore Kuchar'ın performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA