Bazı adaylar YKS'nin ilk oturumuna koşarak yetişti

SİVAS'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) bazı adaylar koşarak yetişti.

SİVAS'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı 'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne ( TYT ) bazı adaylar koşarak yetişti. Geç kalanlar ise salonlara alınmadı.

Sivas'ta YKS'nin birinci oturumu TYT'ye girecek öğrenciler zamanla yarıştı. 135 dakika sürecek sınav için öğrenciler, önceden belirlenen okullarda koronavirüs tedbirle kpsamında dersliklere alındı. Sınav için 09.00'da açılan kapılar, 10.00'da kapatıldı. Okul önlerinde polis ekipleri, sınava giren öğrencilerin üzerlerini arayıp, kimlikleri kontrol etti. Adaylar sınav heyecanı yaşarken, yakınları da gölgelik alanlarda dua ederek bekledi. Geç kalan bazı öğrenciler koşarak sınavın yapılacağı salona yetişirken, geç kalanlar ise içeri alınmadı. Kapı önlerinde Kuran-ı Kerim okuyup tespih çekerek çocuklarını bekleyen veliler, öğrencilerin emeklerinin karşılığını almasını temenni etti.

- Sivas

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne Arslan