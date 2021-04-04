Baz istasyonunun 16 yıldır değişmeyen misafirleri

ANTALYA'da baz istasyonuna 16 yıldır yuva yaptıkları için 'Dijital leylekler' olarak anılan leylek çifti, bu yıl 15 gün erken geldi.

ANTALYA'da baz istasyonuna 16 yıldır yuva yaptıkları için 'Dijital leylekler' olarak anılan leylek çifti, bu yıl 15 gün erken geldi. Leylekleri radyasyondan korumak için geçen yıl göç zamanında istasyonda bir dizi düzenleme yapılmıştı.

Antalya'da 16 yıldır, her yıl aynı yere yuva yapan ve burada yumurtlayan leylek çifti, bu yıl da aynı yuvaya geldi. Etrafı ağaçla çevrili düz arazideki baz istasyonunu kendilerine yuva edinen leylek çifti, görenlerin ilgisini çekiyor. 60 metrelik direğin tepesine çevreden topladığı otları yığan leylek çifti, bu yıl 15 gün erken gelerek yuva hazırlığına başladı. Zaman zaman uçarak ot toplayan ve karınlarını doyuran leylekler, baz istasyonunu 16 yıldır yuva edindikleri için vatandaş tarafından 'Dijital leylekler' olarak anılıyor.Yuvanın etrafında çok sayıda frekans alıcı ve vericinin bulunması nedeniyle geçen yıl leyleklerin uzun süre radyasyona maruz kalmasının önüne geçmek için istasyonda frekans düzenlemesi ve alıcı vericilerin leyleklere bakan tarafına yansıtıcı plakalar yerleştirildi. Leylekleri 8 yıldır takip eden ve onların gelişiyle baharın geldiğini fark ettiğini belirten İhsan Çelik, "Her yıl gelip bu direğe konuyorlar. Bu yıl biraz erken geldiler. Anne ve baba leyleğin yanı sıra geçen yılki yavruları da geldi bu yıl. Onları 8 yıldır büyük ilgiyle takip ediyorum. Geçen yıl baz istasyonunda bir çalışma yaptılar, yuvalarına dokunmadılar. Leylekler bu yıl daha az radyasyon alacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR