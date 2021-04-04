Baz istasyonunun 16 yıldır değişmeyen misafirleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Baz istasyonunun 16 yıldır değişmeyen misafirleri

Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR - Haberler | Güncel
Baz istasyonunun 16 yıldır değişmeyen misafirleri

ANTALYA'da baz istasyonuna 16 yıldır yuva yaptıkları için 'Dijital leylekler' olarak anılan leylek çifti, bu yıl 15 gün erken geldi.

Öfkeli kadın yere yatırdığı erkeği 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti
Öfkeli kadın yere yatırdığı erkeği 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti

ANTALYA'da baz istasyonuna 16 yıldır yuva yaptıkları için 'Dijital leylekler' olarak anılan leylek çifti, bu yıl 15 gün erken geldi. Leylekleri radyasyondan korumak için geçen yıl göç zamanında istasyonda bir dizi düzenleme yapılmıştı.

Antalya'da 16 yıldır, her yıl aynı yere yuva yapan ve burada yumurtlayan leylek çifti, bu yıl da aynı yuvaya geldi. Etrafı ağaçla çevrili düz arazideki baz istasyonunu kendilerine yuva edinen leylek çifti, görenlerin ilgisini çekiyor. 60 metrelik direğin tepesine çevreden topladığı otları yığan leylek çifti, bu yıl 15 gün erken gelerek yuva hazırlığına başladı. Zaman zaman uçarak ot toplayan ve karınlarını doyuran leylekler, baz istasyonunu 16 yıldır yuva edindikleri için vatandaş tarafından 'Dijital leylekler' olarak anılıyor.Yuvanın etrafında çok sayıda frekans alıcı ve vericinin bulunması nedeniyle geçen yıl leyleklerin uzun süre radyasyona maruz kalmasının önüne geçmek için istasyonda frekans düzenlemesi ve alıcı vericilerin leyleklere bakan tarafına yansıtıcı plakalar yerleştirildi. Leylekleri 8 yıldır takip eden ve onların gelişiyle baharın geldiğini fark ettiğini belirten İhsan Çelik, "Her yıl gelip bu direğe konuyorlar. Bu yıl biraz erken geldiler. Anne ve baba leyleğin yanı sıra geçen yılki yavruları da geldi bu yıl. Onları 8 yıldır büyük ilgiyle takip ediyorum. Geçen yıl baz istasyonunda bir çalışma yaptılar, yuvalarına dokunmadılar. Leylekler bu yıl daha az radyasyon alacak" dedi.


Baz istasyonunun 16 yıldır değişmeyen misafirleri
Baz istasyonunun 16 yıldır değişmeyen misafirleri
Baz istasyonunun 16 yıldır değişmeyen misafirleri
Baz istasyonunun 16 yıldır değişmeyen misafirleri
Baz istasyonunun 16 yıldır değişmeyen misafirleri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Armağan Çağlayan İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Yılmaz Vural Abdullah Avcı İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Baz istasyonunun 16 yıldır değişmeyen misafirleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 11:02:42. #1.15#
title