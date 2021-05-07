Baz istasyonlarının akülerini çalan 3 şüpheli yakalandı
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Baz istasyonlarının akülerini çalan 3 şüpheli yakalandı

Baz istasyonlarının akülerini çalan 3 şüpheli yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR - Haberler | Güncel

AĞRI'da GSM firmalarına ait baz istasyonlarının akülerini çalan 3 kişi yakalandı.

AĞRI'da GSM firmalarına ait baz istasyonlarının akülerini çalan 3 kişi yakalandı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kentte son günlerde yaşanan baz istasyonlarının akülerinin çalınması olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, bir baz istasyonunun akülerini çalmaya çalışan F.Ç., T.A. ve E.E.'yi suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan sorgusunda 6 ayrı baz istasyonundan akü çaldıkları saptandı. Aküler bulunarak ilgili kuruma teslim edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.Ç. tutuklandı, T.A. ve E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Baz istasyonlarının akülerini çalan 3 şüpheli yakalandı
Baz istasyonlarının akülerini çalan 3 şüpheli yakalandı
Baz istasyonlarının akülerini çalan 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR

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