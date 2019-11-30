Bayrampaşa'daki caprice gold binasının havadan görüntüleri

30.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:26

BAYRAMPAŞA'da temeli 7 yıl önce atılan 612 odalı devre mülk Caprice Gold'ta hareketli günler yaşanıyor. 28 bin kişiden 1.4 milyar TL topladığı halde tesisi yarım bırakan Fadıl Akgündüz yönetimi ele geçirmek için hamle üzerine hamle yaptı. Paralarından sonra mülklerini de Fadıl Akgündüz'e kaptırmak istemeyen hak sahipleri ise 48 saat nöbet tutup yönetimi ele aldı. Hareketli günlerin yaşandığı Caprice Gold binası havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA