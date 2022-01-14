BAYRAMPAŞA'DAKİ BALTALI 'ZAM' BASKINI; OĞLU TUTUKLANDI BABA ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI - Haberler
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BAYRAMPAŞA'DAKİ BALTALI 'ZAM' BASKINI; OĞLU TUTUKLANDI BABA ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

BAYRAMPAŞA'DAKİ BALTALI 'ZAM' BASKINI; OĞLU TUTUKLANDI BABA ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAYRAMPAŞA'da, evinden çıkarmak istediği Suriye uyruklu kiracısının kapısını baltayla parçalayan Naim A. ve oğlu İhsan A., savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - BAYRAMPAŞA'da, evinden çıkarmak istediği Suriye uyruklu kiracısının kapısını baltayla parçalayan Naim A. ve oğlu İhsan A., savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Baba Naim A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken oğlu İhsan A. tutuklandı.

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Burç Sokak'ta bulunan 3 katlı binada 2 yıldır kiracıları olduğu Suriye uyruklu aileyi, evinden çıkarmak isteyen 92 yaşındaki ev sahibi Naim A., bin 200 lira olan kirayı 3 bin liraya çıkardı. Kiracılarının kendilerine ev bulamaması ve kira zammını da kabul etmemeleri üzerine ev sahibi, baltayla ailenin kapısına dayandı. Kiracı aile uyuduğu sırada dairenin dış kapısını baltayla kıran Naim A., içeriye girerek etrafa zarar vermeye başladı. Yaşlı adam, evdeki diğer kapıları da baltayla parçaladı. Ev sahibi Naim A. ile oğlu İhsan A. (65) gözaltına alındı. Gözaltına alınan baba ve oğul polis merkezindeki işlemlerinin ardından "Konut Dokunulmazlığının İhlali" ve "Mala Zarar Verme" suçundan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sev edildi. Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından şüpheli baba ve oğlu "Konut Dokunulmazlığının İhlali" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden baba Naim A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken oğlu İhsan A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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