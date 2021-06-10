BAYRAMPAŞA'DA İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI
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BAYRAMPAŞA'DA İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

BAYRAMPAŞA'DA İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAYRAMPAŞA'da seyir halindeki İETT otobüsü, motor kısmından başlayan yangında tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.

BAYRAMPAŞA'da seyir halindeki İETT otobüsü, motor kısmından başlayan yangında tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi. Otobüsün boş olması, faciayı önledi.

Hal Bağlantı Yolu Sultangazi istikametinde seyir halinde olan Selçuk Kaya idaresindeki 34 ACA 563 plakalı İETT otobüsünün motoru anide alev aldı. Yükselen dumanları görüp otobüsü durduran Kaya, yangın tüpüyle alevlere müdahale ettti. Ayrıca itfaiyeyi aradı. Ancak alevler kısa sürede otobüsü sardı. Gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü ancak ETT otobüsü, kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında yolcu bulunmayan otobüs, havadan dronla görüntülendi.

- Çetinaslanistanbul

BAYRAMPAŞA'DA İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI
BAYRAMPAŞA'DA İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI
BAYRAMPAŞA'DA İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI
BAYRAMPAŞA'DA İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI
BAYRAMPAŞA'DA İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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