Öldürdükleri adamın cansız bedenini battaniye sarıp taşıdılar! O anlar kamerada

İstanbul Bayrampaşa'da Pakistan uyruklu iki şahıs, yine kendileri gibi Pakistan uyruklu şahsı bilinmeyen bir nedenle öldürerek cansız bedeni battaniyeye sarıp götürdü. Olayın görüntüleri ortaya çıkarken, ekipler iki katil zanlısını cinayeti işledikleri mahallede kıskıvrak yakaladı.

4 Aralık 2020 tarihinde Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Pakistan uyruklu olduğu belirlenen S.A. henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yine kendisi gibi Pakistan uyruklu olduğu tespit edilen İ.A. ve İ.B. tarafından öldürüldü.

BATTANİYEYE SARMIŞLAR

Cinayetin ardından polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, S.A.'nın öldürüldükten sonra battaniyeye sarılarak İ.A ve İ.B tarafından araca yüklenip Edirne'ye götürüldüğü tespit edildi. 19 Aralık 2020 tarihinde Edirne İl Jandarma ekipleri tarafından S.A'ya ait olduğu belirlenen cansız beden bırakıldığı yerde bulundu.

CİNAYETİ İŞLEDİKLERİ MAHALLEDE BULUNDULAR

Cansız bedenin Edirne'de bulunmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri geniş kapsamlı çalışma yaptı. Polis, S.A.'yı öldürüp Edirne'ye taşıdığını belirlediği İ.A. ve İ.B'yi yine cinayetin işlendiği mahallede farklı bir adreste bulunduklarını tespit etti.

23 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen baskında 2 şüpheli gözaltına aldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan yabancı uyruklu kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı