Bayrampaşa'da annesini bıçaklayarak öldüren oğul polise teslim oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayrampaşa'da annesini bıçaklayarak öldüren oğul polise teslim oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bayrampaşa'da annesini bıçaklayarak öldüren oğul polise teslim oldu

Bayrampaşa'da Haluk Sevinç, tartıştığı 80 yaşındaki annesi Yüksel Sevinç'i mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla öldürdü.

Bayrampaşa'da Haluk Sevinç, tartıştığı 80 yaşındaki annesi Yüksel Sevinç'i mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla öldürdü. Haluk Sevinç, cinayeti işledikten sonra karakola gidip "Annemi öldürdüm" diyerek teslim oldu.

Dün öğle saatlerinde 15.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre annesi 80 yaşındaki Yüksel Sevinç ile aynı evde yaşayan Haluk Sevinç annesiyle tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sonrası Haluk Sevinç mutfağa gidip ekmek bıçağı aldı.

EVİN KORİDORUNDA BIÇAKLADI

Annesini, evin koridorunda yakalayıp bıçaklamaya başladı. Annesini defalarca bıçaklayan Haluk Sevinç evin kapısını açık bırakıp kaçtı. Komşuların ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Yüksel Sevinç'in hayatını kaybettiği belirlendi.

KARAKOLA GİDİP TESLİM OLDU Polis ekipleri olayla ilgili olarak Haluk Sevinç'i arama çalışması başlattı. Bir süre sonra Sevinç polis merkezine giderek "Annemi öldürdüm" diyerek teslim oldu. Sevinç gözaltına alındı.

"BOĞAZINI KESMİŞ"Öldürülen yaşlı kadının bir komşusu, "Oğlu gelip boğazını kesmiş. Annesini öldüren kişinin aklı dengesi yerinde olmadığı söyleniyor. Annesini eve gelerek öldürdü" dedi.Ekiplerin çalışmaları sonrası Yüksel Sevinç'in cenazsi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Öte yandan, Haluk Sevinç'in daha önceden bir kişiyi bıçakladığı için cezaevine girdiği, yakın bir zamanda tahliye edildiği öğrenildi.

- İstanbul

Bayrampaşa'da annesini bıçaklayarak öldüren oğul polise teslim oldu

Bayrampaşa'da annesini bıçaklayarak öldüren oğul polise teslim oldu

Bayrampaşa'da annesini bıçaklayarak öldüren oğul polise teslim oldu

Bayrampaşa'da annesini bıçaklayarak öldüren oğul polise teslim oldu

Bayrampaşa'da annesini bıçaklayarak öldüren oğul polise teslim oldu

Bayrampaşa'da annesini bıçaklayarak öldüren oğul polise teslim oldu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kayıp oyuncak kavgası! Öğretmeni tüm okulun gözü önünde darbetti

Kayıp oyuncak kavgası! Öğretmeni tüm okulun gözü önünde darbetti

 Eski nişanlısını rahatsız edince, devreye kuzenler girdi! Kaçırıp dövdüler sonra da uçurumdan attılar

Eski nişanlısını rahatsız edince, devreye kuzenler girdi! Kaçırıp dövdüler sonra da uçurumdan attılar
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yevgeniy Ziniçev Uğur İbrahim Altay
Magazin Mehmet Erdem Derya Şensoy Derya Baykal
Spor Sergen Yalçın Marcao Namaz Vakitleri
Tüm Haberler Mehmet Fatih Gazeteler Mustafa Denizli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bayrampaşa'da annesini bıçaklayarak öldüren oğul polise teslim oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 11:33:53. #1.11#