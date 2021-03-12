Bayramlık ağzını açmak deyiminin anlamı nedir? Bayramlık ağzını açmak TDK anlamı nedir?
12.03.2021 11:29 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:41
Türkçede pek çok deyim olduğunu biliyoruz. Günlük konuşma dilinde de bu deyimlere sıklıkla yer verilmektedir. Bayramlık ağzını açmak deyimi de bunlardan biridir. Yazımızda Bayramlık ağzını açmak ne demek? Bayramlık ağzını açmak deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımı nasıldır? İşte, tüm detaylar.
Deyimler genelde cümlenin pekiştirilmesi ve daha iyi anlaşılması amacı ile kullanılır. Genelde gerçek anlamlarının dışında başka anlamları vardır. Bu sebeple deyimlerin anlamlarının iyi bir şekilde öğrenilmesi cümle içinde kullanıldığında anlaşılmasını kolaylaştırır.
Bayramlık ağzını açmak deyiminin anlamı nedir?
Çok kaba sözler söylemek, sövmek anlamına gelir.