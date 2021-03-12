Bayramlık ağzını açmak deyiminin anlamı nedir? Bayramlık ağzını açmak TDK anlamı nedir?

Türkçede pek çok deyim olduğunu biliyoruz. Günlük konuşma dilinde de bu deyimlere sıklıkla yer verilmektedir. Bayramlık ağzını açmak deyimi de bunlardan biridir. Yazımızda Bayramlık ağzını açmak ne demek? Bayramlık ağzını açmak deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımı nasıldır? İşte, tüm detaylar.