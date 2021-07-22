Bayramın son günü ne zaman? Bugün mü yarın mı? 2021 Kurban Bayramı (4. günü) son günü hangi gün?
Kurban Bayramı'nın son günü ne zaman merak edilen konular arasında yer aldı. Kurban Bayramı 4 gün sürmektedir. Birinci günü 20 Temmuz Salı günü idi. Peki, bayramın son günü ne zaman? Bayramın 4. günü hangi gün? Bayramın son günü bugün mü yarın mı? Bayramın son günü 23 Temmuz Cuma günü mü? İşte detaylar...
Kurban Bayramı 3. ve 4. günleri ne zaman? Bayram tatili ne zaman bitiyor? Bayramın son günü hangi güne denk geliyor? Peki, Bayramın son günü ne zaman? Bugün mü yarın mı? 2021 Kurban Bayramı (4. günü) son günü hangi gün?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı 4 gün olacaktır. Kurban Bayramı günleri ve tarihleri aşağıdaki gibidir:
- - Kurban Bayramı Arife Günü : 19 Temmuz 2021 Pazartesi
- - Kurban Bayramı 1. günü : 20 Temmuz 2021 Salı
- - Kurban Bayramı 2. günü : 21 Temmuz 2021 Çarşamba
- - Kurban Bayramı 3. günü : 22 Temmuz 2021 Perşembe
- - Kurban Bayramı 4. günü : 23 Temmuz 2021 Cuma
KURBAN BAYRAMI SON GÜNÜ NE ZAMAN?
2021 Kurban Bayramı'nın son günü yani 4. günü yarın 23 Temmuz Cuma günüdür. Bugün ise bayramın 3. günüdür.
KURBAN BAYRAMI TOPLAM KAÇ GÜNDÜR?
Kurban Bayramı toplamda 4 gündür. Diğer dini bayramımız Ramazan Bayramı ise 3 gündür.