Bayramın son günü ne zaman? Bugün mü yarın mı? 2021 Kurban Bayramı (4. günü) son günü hangi gün?

Kurban Bayramı'nın son günü ne zaman merak edilen konular arasında yer aldı. Kurban Bayramı 4 gün sürmektedir. Birinci günü 20 Temmuz Salı günü idi. Peki, bayramın son günü ne zaman? Bayramın 4. günü hangi gün? Bayramın son günü bugün mü yarın mı? Bayramın son günü 23 Temmuz Cuma günü mü? İşte detaylar...