Bayramiç ürünleri için destek arayışı
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Bayramiç ürünleri için destek arayışı

09.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:21
Bayramiç ürünleri için destek arayışı

Çanakkale Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret ederek, kooperatifçilik ve tarım ürünlerinin pazarlanması hakkında destek istedi.

Çanakkale Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret ederek, kooperatifçilik ve tarım ürünlerinin pazarlanması hakkında destek istedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Çanakkale Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun ve Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Sadık Göğüsgeren'i Halk Evi'nde ağırladı. İki belediye arasındaki kardeşlik ve geliştirilebilecek ilişkilerin gündeme geldiği ziyarette yapılan çalışmalardan da bahsedildi.

Bayramiç'in tarım ve hayvancılık konusunda zengin bir potansiyele sahip olduğunu belirten Başkan Mert Uygun, yeni kurulan kooperatifle üretici mallarını değerlendirme amacında olduklarını söyledi. Bayramiç'in meşhur elmasının Türkiye genelinde belli bir pazar payına sahip olduğunu ifade eden Başkan Uygun, "Türkiye'nin lüks elmasının yüzde 7'sini karşılıyoruz. 180 bin ton yıllık rekoltemiz var. Kazdağları'nın kuzeyinde bulunan Bayramiç, küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliğinde de önemli potansiyele sahip. Kooperatifler aracılığıyla ürünlerimizi değerlendirebiliriz" dedi.

Bayramiç Belediyesi ile ürün alışverişi yapabileceklerini ifade eden Başkan Turgay Erdem, "Kooperatifçiliği güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar sağlıklı gıdayı halkla buluşturmak için birçok çalışmaya imza attık. Tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi konusunda da kardeş belediyelerimizle iş birliği yaparak, aramızdaki bağları güçlendiriyoruz" diye konuştu. - BURSA

Bayramiç ürünleri için destek arayışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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