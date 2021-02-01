Bayramiç'te sağanak yağış nedeniyle dereler taştı
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Bayramiç'te sağanak yağış nedeniyle dereler taştı

01.02.2021 23:38 | Son Güncelleme: 01.02.2021 23:42
Bayramiç'te sağanak yağış nedeniyle dereler taştı

ÇANAKKALE'de akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Bayramiç ilçesinde bulunan Tabaklar Deresi taştıb. Ev ve işyerlerinin zemin katları su altında kalırken, taşkın nedeniyle ilçe merkezinden 20 köye ulaşımı sağlayan yol trafiğe kapandı.

ÇANAKKALE'de akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Bayramiç ilçesinde bulunan Tabaklar Deresi taştıb. Ev ve işyerlerinin zemin katları su altında kalırken, taşkın nedeniyle ilçe merkezinden 20 köye ulaşımı sağlayan yol trafiğe kapandı.  

Çanakkale'de saat 18.00 sıralarında başlayıp geç saatlere kadar devam eden sağanak yağmur, kent merkezinin yanı sıra bazı ilçelerde de etkili oldu. Kazdağlarının eteklerindeki Güvemcik köyü bölgesinden doğan ve Bayramiç ilçesinin içinden geçen Tabaklar Deresi taştı. Dereden taşan sular çok sayıda evi tehdit etti. Tabaklar Deresi kenarındaki evlerin sahipleri, su baskını riskine karşı uyarıldı. Dere kenarında evi bulunan Fahri Kuruoğlu, taşan suların evine zarar verdiğini söyledi. Bölgedeki diğer derelerin taşması sonucu Bayramiç ilçesinden Evciler köyü istikametine giden yol sular altında kaldı. Bu nedenle ilçe merkezinden 20 köye ulaşımı sağlayan yol trafiğe kapandı. Belediye ekipleri, sular altında kalan yolda önlem aldı.


Bayramiç'te sağanak yağış nedeniyle dereler taştı
Bayramiç'te sağanak yağış nedeniyle dereler taştı
Bayramiç'te sağanak yağış nedeniyle dereler taştı
Bayramiç'te sağanak yağış nedeniyle dereler taştı
Bayramiç'te sağanak yağış nedeniyle dereler taştı
Bayramiç'te sağanak yağış nedeniyle dereler taştı
Bayramiç'te sağanak yağış nedeniyle dereler taştı
Bayramiç'te sağanak yağış nedeniyle dereler taştı
Bayramiç'te sağanak yağış nedeniyle dereler taştı
Bayramiç'te sağanak yağış nedeniyle dereler taştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih DALDAL

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