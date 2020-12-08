Bayramiç'te 'organik' adı altında satılan ürünlere el konuldu
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Bayramiç'te 'organik' adı altında satılan ürünlere el konuldu

08.12.2020 20:27 | Son Güncelleme: 08.12.2020 20:31
Bayramiç'te 'organik' adı altında satılan ürünlere el konuldu

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde A.G. ve C.Y.'ye ait 2 depoda yapılan denetimlerde, 'organik' adı altında üretimi ve satışı yapılan ürünlere, usülsüz üretildiği gerekçesiyle el konuldu, sorumlular hakkında idari işlem başlatıldı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde A.G. ve C.Y.'ye ait 2 depoda yapılan denetimlerde, 'organik' adı altında üretimi ve satışı yapılan ürünlere, usülsüz üretildiği gerekçesiyle el konuldu, sorumlular hakkında idari işlem başlatıldı. 

İlçede 'organik' adı altında üretimi ve satışı yapılan ürünlerin, toplum sağlığına, mevzuat ve mali hükümlere uygunluğunun denetimi yapılmak üzere oluşturulan komisyon üyeleri, 3 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. İlçe merkezinde A.G. ve C.Y.'ye ait depolarda; sirke, turşu, marmelat, reçel, zeytinyağı, tarhana, salça, un ve bunun gibi gıda ürünlerinden oluşan birçok malzemeye usulsüz üretildiği gerekçesiyle el konulurken, depolar da mühürlendi. El konulan malzemeler yediemine teslim edilirken, sorumlular hakkında idari işlem başlatıldı. 


Bayramiç'te 'organik' adı altında satılan ürünlere el konuldu
Bayramiç'te 'organik' adı altında satılan ürünlere el konuldu
Bayramiç'te 'organik' adı altında satılan ürünlere el konuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih DALDAL

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