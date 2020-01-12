Bayramiç'te 1 çocuk babası sokak ortasında ölü bulundu
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Bayramiç'te 1 çocuk babası sokak ortasında ölü bulundu

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, sokak ortasında ceset bulundu.

12.01.2020 18:29 | Son Güncelleme: 12.01.2020 18:29
Bayramiç'te 1 çocuk babası sokak ortasında ölü bulundu

ÇANAKKALE'nin ilçesinde, sokak ortasında ceset bulundu. Polis ekiplerince yapılan incelemede cesedin evli ve bir çocuk babası Mustafa Güner'e (54) ait olduğu tespit edildi. 

Camicedit Mahallesi'nde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede ise cesedin Mustafa Güner'e (54) ait olduğu tespit edildi. Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Güner'in cesedi, ölüm nedenin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Morgu'na gönderildi.


Kaynak: DHA
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