Bayramda yasak var mı?
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Bayramda yasak var mı?

Bayramda yasak var mı?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar resmi açıklamaları takip ediyor ve duruma göre planlarını yapıyorlar. Peki, bayramda yasak var mı

Tatil planı yapanlar, seyahat planı yapanlar ve farkı amaçlarla bayramda aktivite planlayanlar bayramda yasak var mı, sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Bayramda yasak var mı?

BAYRAMDA YASAK VAR MI?

Genelgede 12.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alındığı belirtilerek, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00- ¬05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 haftalık kısmi kapanmanın ardından vaka sayılarında iyileşme olmazsa çok daha sert uygulamaların geleceğini duyurmuştu.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü

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