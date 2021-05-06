Bayramda uzaktan eğitim var mı?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan eğitim kararı alınmasının ardından öğrenciler, Ramazan Bayramı'nda eğitimin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Bayramda uzaktan eğitim var mı? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 10-14 Mayıs'ta canlı ders var mı?

Ramazan bayramı 13, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Bu nedenle öğrenciler Bayramda uzaktan eğitim var mı? 13 - 15 Mayıs tarihlerinde ders yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, bayramda uzaktan eğitim var mı?

BAYRAMDA UZAKTAN EĞİTİM VAR MI?

Ramazan Bayramı'nın birinci günü 13 Mayıs Perşembe gününe denk geliyor. Yapılan açıklamada kamu çalışanları 10 Mayıs ve 11 Mayıs'ı tam gün izinli geçirecek. 12 Mayıs Çarşamba günü ise kamu çalışanları için yarım gün mesai olacak. Kamuda yer alan öğretmenler için de bayram tatili 9 gün oluyor. Bu nedenle 10-14 Mayıs tarihlerinde canlı dersler yapılmayacak. Ancak öğrenciler EBA Tv üzerinden dilediklerinde içerikleri takip edebilir.

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