Bayramda uzaktan eğitim var mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayramda uzaktan eğitim var mı?

Bayramda uzaktan eğitim var mı?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan eğitim kararı alınmasının ardından öğrenciler, Ramazan Bayramı'nda eğitimin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Bayramda uzaktan eğitim var mı? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 10-14 Mayıs'ta canlı ders var mı?

Ramazan bayramı 13, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Bu nedenle öğrenciler Bayramda uzaktan eğitim var mı? 13 - 15 Mayıs tarihlerinde ders yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, bayramda uzaktan eğitim var mı?

BAYRAMDA UZAKTAN EĞİTİM VAR MI?

Ramazan Bayramı'nın birinci günü 13 Mayıs Perşembe gününe denk geliyor. Yapılan açıklamada kamu çalışanları 10 Mayıs ve 11 Mayıs'ı tam gün izinli geçirecek. 12 Mayıs Çarşamba günü ise kamu çalışanları için yarım gün mesai olacak. Kamuda yer alan öğretmenler için de bayram tatili 9 gün oluyor. Bu nedenle 10-14 Mayıs tarihlerinde canlı dersler yapılmayacak. Ancak öğrenciler EBA Tv üzerinden dilediklerinde içerikleri takip edebilir.

EBA TV DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ

ABD bu sahtekarı konuşuyor! Hükümetten aldığı korona destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldı
ABD bu sahtekarı konuşuyor! Hükümetten aldığı korona destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldı
Endonezya'da büyük skandal! Korona testleri için kullanılan nazal çubukları yıkayıp yeniden satmışlar
Endonezya'da büyük skandal! Korona testleri için kullanılan nazal çubukları yıkayıp yeniden satmışlar
Koronavirüste yeni bir belirti daha! Enfeksiyon sonrası tırnaklarda iz bırakıyor
Koronavirüste yeni bir belirti daha! Enfeksiyon sonrası tırnaklarda iz bırakıyor
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Burak Sergen Serdar Ortaç Burcu Biricik Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bayramda uzaktan eğitim var mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 14:39:04. #1.14#

title