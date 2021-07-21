Bayramda ŞOK market çalışma saatleri! ŞOK aktüel ürünler!
ŞOK 21 - 28 Temmuz 2021 tarihleri arasında geçerli olacak yeni kataloğunu yayınladı. Bayramda ŞOK market çalışma saatleri! ŞOK aktüel ürünler! 21 Temmuz Çarşamba ŞOK aktüel ürünler!
21 Temmuz ŞOK aktüel ürünler! Bayramda ŞOK market çalışma saatleri! ŞOK aktüel ürünler! ŞOK aktüel! ŞOK aktüel ürünler kataloğu!
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER
ŞOK Aktüel 21 Temmuz 2021 kataloğunda Bee Home Kare - Dikdörtgen Kek Pasta Taşıma Kabı 12,95 TL, Paşabahçe 6'lı Reçellik - Çerezlik 14,95 TL, 6'lı Paşabahçe V-Blok Çay Bardağı 19,95 TL. 1180 cc'lik Paşabahçe Kırmızı Kapak Sürahi 12,95 TL, Paşabahçe Midi Borcam Çeşitleri 14,95 TL, Titiz Metal Çırpıcı 7,99 TL, Titiz Bardak Yıkama Fırçası 9,99 TL. Bee Home Bölmeli Büyük Dikdörtgen Saklama Kabı 4,99 TL, 4'lü Puding Kabı 4'lü 4,99 TL 1 litrelik Gold Kapak Cam Kavanoz 6,99 TL ve Dekoratif Metal Tepsi 26,95 TL