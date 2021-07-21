Bayramda otobüsler ücretli mi? Kurban Bayramı'nda İETT toplu taşıma bedava mı?

Bayramda otobüslerin bedava olup olmadığı en çok araştırılan konular arasında yer aldı. 21 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşecek olan Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, toplu taşıma araçlarını kullanacak olanlar otobüsler, metrolar, vapurlar ve Marmaray ile ilgili yapılan açıklamalara göre hareket edecekler. İBB'den yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. Peki, Bayramda otobüsler ücretli mi?

Bayramda otobüslerin bedava olup olmadığı en çok araştırılan konular arasında yer aldı.21 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşecek olan Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, toplu taşıma araçlarını kullanacak olanlar otobüsler, metrolar, vapurlar ve Marmaray ile ilgili yapılan açıklamalara göre hareket edecekler. İBB'den yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. Peki, Bayramda otobüsler ücretli mi? Kurban Bayramı'nda İETT toplu taşıma bedava mı?Otobüsler, metrolar, vapurlar ve Marmaray bedava mı? İşte detaylar haberimizde…

BAYRAMDA OTOBÜSLER ÜCRETLİ Mİ?

İBB'nin geleneksel hale gelen bayram ücretsiz uygulaması, 4 gün boyunca İBB'ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.

Hatlarla ilgili ayrıntılı sefer saatlerine, iett.istanbul adresinden veya MOBİETT uygulamasından erişilebiliyor.

Bayramda otobüsler ücretsiz mi sorusu, Kurban Bayramı'nın ikinci günü ile beraber yeniden gündeme geldi. Kurban Bayramı'nda şehir içi belediye araçlarını kullanacak olanlar, otobüs, metrobüs, metro ve tramvayları ücretsiz kullanabilecek. 20 Temmuz tarihinde başlayan Kurban Bayramı'nın son günü olan 23 Temmuz'a kadar toplu taşıma araçlarında yolculardan ücret alınmayacak. Ankara'da da ulaşım 4 gün ücretsiz olurken, İzmir'de 50 indirim tarifesi uygulanacak.

BAYRAMDA İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da 20, 21,22 ve 23 Temmuz'da ulaşım toplu taşıma ücretsiz olacaktır. Kurban Bayramı süresince ulaşımda olacak ücretsiz geçişlerin tarihleri ise şu şekildedir;

Köprü ve Otoyol geçişleri 17 Temmuz 2021 saat 00:00'dan itibaren (Cuma gecesini Cumartesi'ye bağlayan gece) Otobüs, Metrobüs, Vapur, Metro, Tramvay ve Marmaray gibi toplu taşıma araçları ise 20 Temmuz saat 05:00'da itibaren ücretsiz olacaktır.

BAYRAMDA ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'da toplu taşıma araçlarının Kurban Bayramı süresince ücretsiz olacağını duyurdu.

BAYRAMDA İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı'nda İzmirlilere daha düşük maliyetlerle ulaşım olanağı sağlayabilmek amacıyla toplu ulaşım araçlarında yüzde 50 indirim kararı alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, arife günü ve bayram süresince mezarlıklara otobüs seferleri düzenleyecek.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR BAYRAMDA ÜCRETLİ Mİ?

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 26 Temmuz 07.00'ye kadar KGM'nin sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.