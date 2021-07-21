Bayramda metrolar ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma bedava mı?
Her yıl Bayramlarda İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz oluyor. 9 günlük tatilden dolayı vatandaşlar Kurban Bayramı kaç gün? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda otobüsler, metro, tramvay ücretsiz mi? Otobüsler kaç gün ücretsiz? Otobüsler hafta sonu ücretsiz mi? Toplu taşıma hafta sonu da ücretsiz mi? Bayramda metrolar ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma bedava mı?
20 Temmuz Salı günü Kurban Bayramı'nın ilk günü. Her yıl uygulanan toplu taşıma ücretinin kaldırılması bu yıl da var mı? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda otobüler, metro, tramvay ücretsiz mi?
BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Bayramda uygulanan ücretsiz toplu ulaşım uygulaması,
20 Temmuz Salı - 23 Temmuz Cuma günleri arasında (4 gün) İBB'ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.
KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma