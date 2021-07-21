Bayramda eczaneler açık mı, nöbetçi eczane mi var? Bugün eczanaler açık mı? Eczaneler kaçta açılıyor, kaça kadar açık?

Kurban Bayramı nedeniyle pek çok resmi kurum ve kuruluş kapalıdır. Bu kapsamda Bayramda eczaneler açık mı, nöbetçi eczane mi var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bayramda eczaneler açık mı? Kurban bayramında eczaneler açık mı? Cumartesi ve Pazar eczane çalışma saatleri değişiklik göstermekte. Eczacılar Odası geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapmış ve eczanelerin çalışma saatlerini açıklamıştı. İşte Cumartesi-Pazar eczane çalışma saatleri

Bayramda eczaneler açık mı, nöbetçi eczane mi var? sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılan konular arasında yerini aldı.Bayramda eczaneler açık mı? Kurban bayramında eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından llerimizde hafta sonu eczaneler açık mı sorusu vatandaşlar tarafından cevap arayan konular arasında. Eczacılar Odası geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapmış ve eczanelerin çalışma saatlerini açıklamıştı. İşte Cumartesi-Pazar eczane çalışma saatleri! Bayramın 1.Günü eczaneler açık mı?

ECZANELER BAYRAMDA AÇIK MI?

Eczaneler resmi tatil nedeniyle bayramda kapalı olacak. Ancak nöbetçi eczaneler açık olacak.

ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, 9 günlük tatil kapsamında resmi tatil günlerinde sadece nöbetçi eczaneler çalışmakta. Nöbetçi eczaneler 7/24 hizmet vermektedir. Kurban bayramı gününe denk gelmeyen günlerde ise saat 09:00 ile 19:00 arasında çalışmakta.

ECZANELER HAFTA SONU KAÇA KADAR AÇIK?

Alınan karar gereğince, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü eczaneler kapalı olmakla beraber, nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.

Eczaneler yasaktan muaf tutuluyor. Eczanelerin çalışma saatleri ise farklı olabilir. Bu sebeple internetten yakın çevrenizdeki nöbetçi eczanelerin çalışma gün ve saatlerini sağlıklı bir şekilde öğrenebilirsiniz.