Bayramda eczaneler açık mı, nöbetçi eczane mi var? Bugün eczanaler açık mı? Eczaneler kaçta açılıyor, kaça kadar açık?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayramda eczaneler açık mı, nöbetçi eczane mi var? Bugün eczanaler açık mı? Eczaneler kaçta açılıyor, kaça kadar açık?

Bayramda eczaneler açık mı, nöbetçi eczane mi var? Bugün eczanaler açık mı? Eczaneler kaçta açılıyor, kaça kadar açık?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Kurban Bayramı nedeniyle pek çok resmi kurum ve kuruluş kapalıdır. Bu kapsamda Bayramda eczaneler açık mı, nöbetçi eczane mi var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bayramda eczaneler açık mı? Kurban bayramında eczaneler açık mı? Cumartesi ve Pazar eczane çalışma saatleri değişiklik göstermekte. Eczacılar Odası geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapmış ve eczanelerin çalışma saatlerini açıklamıştı. İşte Cumartesi-Pazar eczane çalışma saatleri

Bayramda eczaneler açık mı, nöbetçi eczane mi var? sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılan konular arasında yerini aldı.Bayramda eczaneler açık mı? Kurban bayramında eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından llerimizde hafta sonu eczaneler açık mı sorusu vatandaşlar tarafından cevap arayan konular arasında. Eczacılar Odası geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapmış ve eczanelerin çalışma saatlerini açıklamıştı. İşte Cumartesi-Pazar eczane çalışma saatleri! Bayramın 1.Günü eczaneler açık mı?

ECZANELER BAYRAMDA AÇIK MI?

Eczaneler resmi tatil nedeniyle bayramda kapalı olacak. Ancak nöbetçi eczaneler açık olacak.

ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, 9 günlük tatil kapsamında resmi tatil günlerinde sadece nöbetçi eczaneler çalışmakta. Nöbetçi eczaneler 7/24 hizmet vermektedir. Kurban bayramı gününe denk gelmeyen günlerde ise saat 09:00 ile 19:00 arasında çalışmakta.

ECZANELER HAFTA SONU KAÇA KADAR AÇIK?

Alınan karar gereğince, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü eczaneler kapalı olmakla beraber, nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.

Eczaneler yasaktan muaf tutuluyor. Eczanelerin çalışma saatleri ise farklı olabilir. Bu sebeple internetten yakın çevrenizdeki nöbetçi eczanelerin çalışma gün ve saatlerini sağlıklı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali Babacan Bülent Turan Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Derya Uluğ Düm Tek Tek Acun Ilıcalı
Spor Diego Arda Turan Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayramda eczaneler açık mı, nöbetçi eczane mi var? Bugün eczanaler açık mı? Eczaneler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 07:49:18. #1.14#

title