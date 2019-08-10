Bayram tatiline giden 4 kardeş trafik kazasında yaralandı

10.08.2019 21:25

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 4 kardeş yaralandı.

Bayram tatilini geçirmek üzere Tekirdağ'dan memleketleri Erzincan'a giden Kenan Aydoğdu'nun (37) kullandığı 19 UZ 220 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Refahiye ilçesi Kova mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki ağabeyleri Hasan (51), Kemal (43) ve İsmet Aydoğdu (50) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA