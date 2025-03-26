Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

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Bayram tatilinde doktorlar çalışıyor mu?

Bayram tatilinde doktorlar çalışıyor mu?
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Bayram tatili süresince sağlık ocağı, hastane ve polikliniklerin çalışma durumları merak konusu oldu. Hasta olan ya da ilaç yazdırmak için sağlık kuruluşlarına gitmeyi planlayan vatandaşlar, bayram süresince sağlık ocağı ve diğer sağlık kuruluşlarının çalışma saatlerini araştırıyor. Bayram tatilinde doktorlar çalışıyor mu?

Sağlık ocağı, hastane ve polikliniklerin çalışma saatleri de sorgulanıyor. Hasta olan veya ilaç yazdırmaya gidecek olan vatandaşlar sağlık ocağı çalışma saatlerini araştırıyor.Bayram tatilinde doktorlar çalışıyor mu?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Biliyorsunuz, gelecek hafta tüm okullarımız ikinci ara tatillerine giriyor. Ara tatilin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü günlerine denk geliyor. Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin, bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Yani 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak."

BAYRAM TATİLİNDE DOKTORLAR ÇALIŞIYOR MU?

Hastanelerin acil servisleri dışındaki bölümleri kapalı olurken eczaneler ise nöbet sistemine uygun çalışacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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