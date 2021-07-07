Bayram tatili birleşti mi? Bayram izni ne kadar? Bayram tatili kaç gün? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Kurban Bayramı'na az bir süre kala merak edilen konular arasında Bayram tatili birleşti mi? Bayram izni ne kadar? Bayram tatili kaç gün? soruları da yer aldı. Kurban Bayramı gelmeden önce bayram tatili hakkında bilgi almak isteyenler arayışa koyuldu. Peki bayram tatili birleşti mi, uzatıldı mı? Son dakika haberleri arasında Bayram tatili 11 gün oldu mu, açıklama var mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Bayram tatili birleşti mi? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Kurban bayramı için plan yapmak vatandaşlar, bayram tatili hakkında "Bayram izni ne kadar? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayram tatili kaç gün?" sorularının yanıtlarını merak etti.

BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİ Mİ?

20-23 Temmuz tarihleri arasına denk gelen Kurban Bayramı için heyecan dorukta. Kurban Bayramı tatili kesin olarak 19 Temmuz arefe günü olması nedeniyle yarım gün olarak başlayacak. Ardından 20 - 21 - 22 - 23 Temmuz tam gün tatil olarak devam edecek.

2021 Kurban Bayramı günleri şu şekilde;

Arefe Günü- 19 Temmuz 2021 Pazartesi

Kurban Bayramı'nın 1. günü- 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı'nın 2. günü- 21 Temmuz 2021 Çarşamba

Kurban Bayramı'nın 3. günü- 22 Temmuz 2021 Perşembe

Kurban Bayramı'nın 4. günü- 23 Temmuz 2021 Cuma

Kabine Toplantısı'nın ardından bayram tatili ile ilgili bir açıklama gelmedi. 15 Temmuz resmi tatil olması ve bayram tatiline yakın tarihte olması nedeniyle, bayram tatili ile birleştirilmesi gündeme gelse de konuya dair bir açıklama yapılmadı.