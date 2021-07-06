Bayram tatili 11 gün oldu mu? Kurban Bayram tatili 9 gün mü?
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Bayram tatili 11 gün oldu mu? Kurban Bayram tatili 9 gün mü?

Bayram tatili 11 gün oldu mu? Kurban Bayram tatili 9 gün mü?
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Kurban Bayramına kısa bir süre kala vatandaşlar bayram tatili hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Kabine toplantısı sonrası merak artarken Kurban Bayram tatili 9 gün mü? Bayram tatili 11 gün oldu mu merak edildi.

Tatil planı yapanların merakla beklediği kabine toplantısı sonrası açıklamalar geldi. Merak edilen konuların başında gelen Bayram tatili 11 gün oldu mu gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, Bayram tatili 11 gün oldu mu?

BAYRAM TATİLİ 11 GÜN OLDU MU?

Kurban Bayram tatilinin 11 gün olması için ilk olarak resmi tatil olan 15 Temmuz Perşembe gününden sonra gelen 16 Temmuz tarihinin de resmi tatil ya da idari izin olarak açıklanması gerekiyor. Bunun dışında arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de resmi açıklama iletam gün tatil kapsamına alınırsa , 15 Temmuz-25 Temmuz tarih aralığı 11 gün tatil olmuş olacak.

KURBAN BAYRAM NE ZAMAN?

Kurban Bayramı tarihleri...

Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma

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Bayram tatili 11 gün oldu mu? Kurban Bayram tatili 9 gün mü? - Haberler
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