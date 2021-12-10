Bayram Şekeri Filmi

Bayram Şekeri, bir çocuğun çevresinde yeniden toparlanmaya çalışan tükenmiş bir ailenin hikayesini konu ediyor. Bilal Kalyoncu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu 'Bayram Şekeri' film inin oyuncu kadrosunda Öykü Gürman, Ulaş İnan Torun, Deniz Oral, Arben Akış gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen : Bilal Kalyoncu

Senaryo: Bilal Kalyoncu, Koray Yeltekin

Oyuncular: Öykü Gürman, İnan Ulaş Torun, Arben Akış, Deniz Oral, Aslı Bankoğlu, Serkan Şengül, Kaan Yılmaz, Polen Ocakoğlu, Faruk Sofuoğlu, Alara Turgut, Serhat Sümer, Hande Hastepe, Kayra Hamza Tokat

Filmin Türü: Dram

Orijinal Adı: Bayram Şekeri

Yapımcı Firma: 2506

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Dağıtıcı Firma: CJ ENM

Vizyon Tarihi: 10.12.2021

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