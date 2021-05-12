Bayram namazı sünnet mi, vacip mi, farz mı? Bayram namazı kılmamak günah olur mu? Bayram namazına gitmemek günah mıdır?

Yarın sabah Ramazan Bayramı namazını eda edeceğiz. Şimdiden Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun! Ramazan Bayramı'nda en merak edilen konulardan birisi bayram namazı sünnet mi, farz mı yoksa vacip mi olduğudur. Peki, bayram namazı sünnet mi? Bayram namazı vacip mi? Bayram namazı farz mı? Diyanet'in açıklaması nedir?

Bayram namazına gitmemek günah olur mu? Kimlerin bayram namazı kılması vaciptir? Konu hakkında Diyanet'in fetvası var mı? Bayram namazını kimler kılabilir? Bayram namazı sünnet mi, vacip mi, farz mı? Bayram namazı kılmamak günah olur mu? Bayram namazına gitmemek günah mıdır? Detaylar haberimizde...

BAYRAM NAMAZI FARZ MI, VACİP Mİ, SÜNNET Mİ?

Diyanet'in sitesinde yer aldığı bilgiye göre: Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîler'e göre vâcip, Şâfiîler'e göre sünnettir.

Buna göre Bayram namazı kılmak Hanefi mezhebine göre vaciptir. Şafii mezhebine göre ise sünnettir.

BAYRAM NAMAZI KILMAMAK GÜNAH MIDIR?

Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez. Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.

Şafiî mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir. Buna göre cemaate katılmayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde münferiden bayram namazını kılabilirler. Bayram namazlarını sünnet olarak gören Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir.

Netice itibariyle Bayram namazları oruç ve hac gibi uzun süreli ve yoğun ibadetlerin tamamlanmasının sevinç ve coşkusunu yaşamak üzere hep birlikte cemaatle kılınan ve Müslümanların vahdetini gösteren çok önemli ibadetlerdir.