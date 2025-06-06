Bayram namazı sünnet mi, farz mı, vacip mi?

Bayram namazı sünnet mi, farz mı, vacip mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayram namazı farz mı, sünnet mi, vacip mi? Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır ve evde tek kılınır mı merak ediliyor. Bayram namazı, İslam dininde Ramazan ve Kurban bayramlarında kılınan özel bir namazdır. Peki, Bayram namazı farz mı? Kurban Bayramı namazı cemaatle mi kılınır?

Kurban Bayramı namazı nasıl kılınıyor ve bayram namazı cemaatle mi yoksa evde tek kılınır mı merak ediliyor. Bayram namazı farz mı, sünnet mi, vacip mi?Her dini bayramda olduğu gibi, bu bayramda da kılınacak olan bayram namazı hakkında bazı sorular gündeme geliyor. Bayram namazı farz mı, sünnet mi, vacip mi? Detaylar haberimizdedir…

BAYRAM NAMAZI FARZ MI?

İslam'da farz olan oruç ve hac ibadetlerinin tamamlanmasıyla Ramazan ve Kurban olmak üzere iki dinî bayram kabul edilmiş ve her ikisi için de bayram namazları meşru kılınmıştır. Bayram namazı 2 rekat olarak yalnızca cemaatle kılınabilen, yalnız kılınmayan hükmü vacip bir ibadettir.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI EVDE TEK KILINIR MI?

Bayram namazı, Hanefî mezhebine göre sahih olması için cuma namazında aranan şartların, hutbe hariç, yerine getirilmesi gerekir ve bu nedenle cemaatle kılınması şarttır. Bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi, tek başına kılması da gerekmez. Bunun yerine, bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.

Şafiî mezhebinde de bayram namazının topluca kılınması esastır. Ancak çeşitli sebeplerle cemaate katılamayanların bireysel olarak kılması da caizdir. Buna göre, cemaate katılamayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde tek başına bayram namazını kılabilirler. Bayram namazını sünnet olarak gören Şafiîlere göre, yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 3'ü çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da yangın faciası! 3'ü çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti
Dostlar düşmana dönüştü! Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var

Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var
Marmaray'da çocukların yanında babaya yumruk atan kişiden özür: Ben inanın böyle bir insan değilim

Türkiye'nin konuştuğu olayda yumruk atan kişi konuştu
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın

Nihal Candan hastaneye kaldırıldı! Durumu kritik
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti

Bu görüntüler ünlü fenomenin sonu oldu
Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor

Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB'den skandal haritaya tepki

Fener Rum Patriği'ne skandal hediye! MSB provokasyona sessiz kalmadı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Diyanet açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri

İşte il il bayram namazı saatleri
Trump 12 ülke vatandaşının ABD'ye girişini yasakladı

Trump imzayı attı! 12 ülke vatandaşının ABD'ye girişi yasaklandı
Hakan Altun'dan imaj değişikliği

Yıllar sonra radikal değişiklik! Onu daha önce böyle görmediniz
NATO Genel Sekreteri'nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek

"Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek"
1 ton 300 kiloluk tosun 430 Bin TL'ye satıldı

1 ton 300 kiloluk tosun bakın kaç liraya alıcı buldu
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Bir kentimizde korkutan olay! Bölge apar topar karantina altına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.