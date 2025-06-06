Bayram namazı kaç rekattır?

Bayram namazı, Müslümanlar için kutsal sayılan ramazan ve Kurban Bayramında kılınır. Peki bayram namazı nedir? Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat?

BAYRAM NAMAZI NEDİR?

Bayram namazı, toplumsal birliği sağlamak açısından önemli olan ramazan ve kurban bayramlarına özgü kılınan bir namazdır. İki rekat olarak kılınan namaz farz olmayıp vacip hükmündedir. Cuma namazının mesul olduğu kişilerin bayram namazı da kılması gerekir. Bayram namazında ezan okunmadığı gibi kamette yapılmaz. Bayram namazı ramazan ve Kurban Bayramının ilk günlerinde kılınır. Bayram namazı cemaatle kılınan namazlar arasında yer alır.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı yılda iki defa kılınır. Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı, bayramın birinci günü sabah namazının ardından, güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi yapılan hatırlatmaların ardından müezzin kayyım, camiye gelenlere nasıl niyet edecekleri konusunda rehberlik eder.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o belirtilir. Örneğin, "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

İmamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

• Niyet edildikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.

• İmam ve cemaat sessizce "Sübhaneke" duasını okur.

• Ardından, fasılalarla üç tekbir alınır: Her tekbirde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır, son tekbirde eller göbek hizasında bağlanır.

• İmam "Euzü besmele" çeker ve açıktan "Fatiha" suresi ile birlikte "Zammı sure" okur. Cemaat ise sessizce dinler.

• Rüku ve secde yapılarak ikinci rekata geçilir.

2. Rekat

• İmam "Besmele" çeker ve açıktan "Fatiha" suresi ile birlikte "Zammı sure" okur. Cemaat ise sessizce dinler.

• Tekrar üç tekbir alınır: Eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır, dördüncü tekbirde rükuya gidilir.

• Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat" ve "Salli-Barik" duaları okunur.

• Son olarak sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.

• Namazın ardından müezzin ile birlikte üç defa tekbir (teşrik) getirilir.

• İmam hatip, bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

Bu şekilde bayram namazı tamamlanır ve cemaat bayramın ruhuna uygun şekilde ibadetini gerçekleştirir.