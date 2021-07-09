Bayram namazı 2021! Bayram namazı kılınacak mı 2021? İstanbul bayram namazı 2021!

Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanmasından dolayı Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 19 Temmuz 2021 Pazartesi gününe denk gelmektedir. Peki, Bayram namazı yasak mı? Bayram namazı 2021! Bayram namazı kılınacak mı 2021? İstanbul bayram namazı 2021!

Tüm Müslüman aleminin 2 Büyük bayramından biri olarak kabul edilen Kurban bayramı, Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Peki, Bayram namazı 2021! Bayram namazı kılınacak mı 2021? İstanbul bayram namazı 2021!

BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI 2021?

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl bayram namazı kılınamamıştı. Bu yıl 1 Temmuz itibari ile tüm sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Normalleşme süreci ile birlikte Kurban Bayramı namazı kılınacak.

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI 2021

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