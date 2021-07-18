Bayram gecesi ne zaman? 2021 Kurban Bayramı gecesi hangi gün?

2021 Kurban Bayramı gecesi ne zaman? Kurban Bayramı gecesi ne zamana denk geliyor? Dinimizde geceler önce mi gelir? Kurban Bayramı gecesi hangi gündür? Bayram gecesi ne zaman? Kurban Bayramı 2021 Diyanet takvimi sizlerle...

Bayram gecesi ve Bayram günü hangi günlere denk gelmektedir? Bayram gecesi yarın akşam mı öbür akşam mı? Bayram gecesi ne zaman? Bayram gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? Bayram gecesi kılınacak namaz var mı?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Kurban Bayramı 4 gün olacaktır. Kurban Bayramı günleri ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

- Kurban Bayramı Arife Günü : 19 Temmuz 2021 Pazartesi

- Kurban Bayramı 1. günü : 20 Temmuz 2021 Salı

- Kurban Bayramı 2. günü : 21 Temmuz 2021 Çarşamba

- Kurban Bayramı 3. günü : 22 Temmuz 2021 Perşembe

- Kurban Bayramı 4. günü : 23 Temmuz 2021 Cuma

AREFE GECESİ VE GÜNDÜZÜ NE ZAMAN?

Arefe gecesi : 18 Temmuz Pazar akşam namazından 19 Temmuz Pazartesi sabah namazına kadar olan süre

Arefe günü : 19 Temmuz Pazartesi sabah namazından 19 Temmuz Pazartesi akşam namazına kadar olan süre

BAYRAM GECESİ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günüdür. Haliyle dinimizde geceler önce geldiği için 19 Temmuz Pazartesiyi 20 Temmuz Salıya bağlayan gece Kurban Bayramı gecesi olacaktır. Yani bayram gecesi 19 Temmuz Pazartesi akşam namazı ile başlayıp 20 Temmuz Salı günü imsak vaktine kadar olan süredir.