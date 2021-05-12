Bayram arifesinde şehit kabirlerine hüzünlü ziyaret
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Bayram arifesinde şehit kabirlerine hüzünlü ziyaret

Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri Kartal Şehitliği Şehit ailelerinin mezarların başında dua etmesi Şehit Suat Sarı'nın babası Ahmet Sarı ile röportaj Şehit Suat Sarı'nın annesi Güldane Sarı ile röportaj KAYSERİ - Şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliklerdeki yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Kayseri Kartal Şehitliği

Şehit ailelerinin mezarların başında dua etmesi

Şehit Suat Sarı'nın babası Ahmet Sarı ile röportaj

Şehit Suat Sarı'nın annesi Güldane Sarı ile röportaj KAYSERİ - Şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliklerdeki yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Kayseri

Kayseri'de Ramazan Bayramı öncesi şehitlikleri ziyaret eden şehit yakınları üzüntü yaşadı.

Kartal Şehitliği'ni ziyaret eden şehit yakınları, mezarların çevresini temizledi ve Kur'an-ı Kerim okudu.

2004 yılında Şırnak'ta şehit olan astsubay Suat Sarı'nın babası Ahmet Sarı, her arife günü oğlunun kabrine geldiklerini ve dua ettiklerini söyledi.

Aradan yıllar geçmesine rağmen acısının taze olduğunu belirten Sarı, "Oğlum şehit olduğunda 3 aylık evliydi. Yavrum gitti, bize şehit babası, şehit annesi unvanını bıraktı. Her bayram öncesi gelip ziyaret ediyoruz. Mezarının başında oturup konuşup sohbet ediyoruz. 17 yıl geçti ama acısı hep aynı, ağlamadığımız gün yok." diye konuştu.

Anne Güldane Sarı da böyle günlerde tüm duyguları bir arada yaşadıklarını, evlat acısının tarifinin olmadığını ifade etti.

Oğlunun kabrini her ziyaret ettiğinde rahatladığını dile getiren anne Sarı, "Acılıyım, gururluyum hepsini bir arada yaşıyoruz. 17 sene oldu ama aradan 30 sene de geçse acısı taze. Hiç görmediği bir kızı var. Anne karnındayken şehit olmuştu. Allah tüm vatan evlatlarını korusun. Her bayram geliyoruz, oturuyoruz rahatlıyoruz. Gelsek de aklımızdan çıkmıyor, gelmesek de aklımızdan çıkmıyor." ifadelerini kullandı.

Bayram arifesinde şehit kabirlerine hüzünlü ziyaret
Bayram arifesinde şehit kabirlerine hüzünlü ziyaret
Bayram arifesinde şehit kabirlerine hüzünlü ziyaret
Bayram arifesinde şehit kabirlerine hüzünlü ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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