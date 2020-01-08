Bayram, 2020'ye kupayla başladı

08.01.2020 13:59 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:02

Katıldığı her yarıştan kupa ve madalyalarla dönen Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun başarılı atleti Ahmet Bayram, 2020 yılına da kupa kazanarak başladı.

10. Uluslararası Adana Yarı Maratonu'na katılan Ahmet Bayram, 1320 sporcunun katıldığı genel klasmanda 14'ncü, 45-49 yaş kategorisinde de 134 sporcu arasında 2'nci oldu. Adana yarışında da kürsüye çıkan ve elde ettiği ikincilikle hem kulübümüzü hem de şehrimizi başarıyla temsil eden Bayram, 2020 yılında da en iyi dereceleri koşmak için var gücüyle çalışacağını söyledi.

Kaynak: Bültenler