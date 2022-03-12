BAYRAKTAR AKINCI TİHA MİLLİ HAVACILIK TARİHİMİZİN İRTİFA REKORUNU KIRDI! - Haberler

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BAYRAKTAR AKINCI TİHA MİLLİ HAVACILIK TARİHİMİZİN İRTİFA REKORUNU KIRDI!

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bayraktar AKINCI B TİHA bugün gerçekleşen test uçuşunda rekora uçtu.

Bayraktar AKINCI B TİHA bugün gerçekleşen test uçuşunda rekora uçtu. AKINCI, 40 bin 170 feet yüksekliğe çıkarak milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırdı.

REKORA UÇTU

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) B modeli geçtiğimiz hafta gökyüzü ile buluşmuştu. Bayraktar AKINCI TİHA'nın 2 X 750 HP olmak üzere toplam 1500 HP'ye sahip olan B modeli devam eden test uçuşlarında milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırmayı başardı.

40 BİN 170 FEET'E ÇIKTI

Kar, kış demeden Çorlu'da test uçuşlarına devam eden Bayraktar AKINCI B, farklı irtifalarda gerçekleştirdiği testlerin ardından 40 bin 170 feet yüksekliğe çıktı. Bayraktar AKINCI B, böylece yerli ve milli bir hava aracının çıktığı en yüksek irtifaya ulaşmış oldu.

BAYRAKTAR AKINCI TİHA MİLLİ HAVACILIK TARİHİMİZİN İRTİFA REKORUNU KIRDI!

BAYRAKTAR AKINCI TİHA MİLLİ HAVACILIK TARİHİMİZİN İRTİFA REKORUNU KIRDI!

BAYRAKTAR AKINCI TİHA MİLLİ HAVACILIK TARİHİMİZİN İRTİFA REKORUNU KIRDI!

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Havacılık, Baykar, Milli, TİHA, Güncel, Haberler

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