Baykar Akıncı PT-3, orta irtifa testlerini başarıyla tamamladı
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Baykar Akıncı PT-3, orta irtifa testlerini başarıyla tamamladı

Anadolu Ajansı / Musab Turan - Haberler | Güncel

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) üçüncü prototipinin (Akıncı PT-3) orta irtifa denemelerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) üçüncü prototipinin (Akıncı PT-3) orta irtifa denemelerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Bayraktar, Twitter'da yaptığı paylaşımda prototipin orta irtifa testlerinin başarıyla sona erdiğini ifade ederken, "Hani nasıl desem; orta irtifada da akıyor... Semalarımızda hür ve özgür." notunu kullandı.

Paylaşımda Bayraktar, Akıncı PT-3'ün söz konusu testinin videosuna da yer verdi.

Bayraktar, 27 Mart'ta yaptığı paylaşımda da, "Akıncı PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı." açıklamasında bulunmuştu.

Baykar Akıncı PT-3, orta irtifa testlerini başarıyla tamamladı
Baykar Akıncı PT-3, orta irtifa testlerini başarıyla tamamladı
Baykar Akıncı PT-3, orta irtifa testlerini başarıyla tamamladı
Baykar Akıncı PT-3, orta irtifa testlerini başarıyla tamamladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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