Bayraktar'a hayran kalan Ukraynalılar, üstüne bir de şarkı yazdı - Haberler

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Bayraktar'a hayran kalan Ukraynalılar, üstüne bir de şarkı yazdı

Haberler.com - Dünya
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Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna, direnişine devam ediyor. Rus işgalcileri durdurmak adına Türkiye'den aldıkları Bayraktar TB2'leri aktif şekilde kullanan Ukraynalılar, Bayraktar için şarkı yazdı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, bölgedeki gelişmeler de merakla takip ediliyor. Ukrayna, Rus işgalcilere karşı direnişinde Türkiye'den alınan Bayraktarları aktif olarak kullanıyor.

ŞARKI YAZDILAR

Ukraynalılar, Rus işgalcileri durdurma konusunda büyük avantaj sağlayan Bayraktar TB2 için de bir şarkı yazdı. Şarkıda Rusya'ya ağır göndermeler yapıldığı görüldü.

Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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