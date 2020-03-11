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Bayraklı'da kadın hakları seminerde ele alındı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 'Kadın Hakları, Sorumluluklarımız, Görevlerimiz' isimli düzenlenen seminerde kadın hakları masaya yatırıldı.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Bayraklı'da kadın hakları seminerde ele alındı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 'Kadın Hakları, Sorumluluklarımız, Görevlerimiz' isimli düzenlenen seminerde kadın hakları masaya yatırıldı.


Bayraklı Belediyesi ve İzmir Kent Konseyi Çevre Sağlık Birimi, 'Kadın Hakları, Sorumluluklarımız, Görevlerimiz' başlıklı eğitim semineri verdi. Bayraklı Belediyesi Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezinde gerçekleştirilen seminerde, Kadın Hakları Derneği Onursal Başkanı Engin Demir, katılımcılara kadın hakları, kadınların toplumsal hayattaki yeri, sorumlulukları, görevleri konularında bilgiler aktardı.


Kadınların ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcılar, akıllarındaki soruların da yanıtını buldu. Kadınların sosyal hayata katılımlarının artması gerektiğini belirterek ekonomik özgürlüğün bu noktada önemli olduğunu vurgulayan Demir, "4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun kapsamında kadın haklarını içeren çok sayıda çalışma yaptık. Kadın hakları, özgürlüğü, şiddetin önlenmesi, sosyal ve toplumsal hayata katılımın artırılması yönünde mücadele verdik. Kadınların daha eşit şartlarda yaşamalarını sağlamak için Birleşmiş Milletler tarafından yapılan çalışmayı Türkiye olarak kabul etmiş durumdayız; ancak kadına şiddetin önüne maalesef bir türlü geçilemiyor. Her yıl kadın ölümleri gerçekleşiyor. 2019 yılında 474 kadın öldürüldü ve kadına şiddetten ölenlerin sayısında artış olan illere baktığımızda da İstanbul ve İzmir önde geliyor. Yıllardır sürdürdüğümüz mücadeleler büyük sonuçlar yaratmıyor. Umuyoruz gelecek yıllarda daha büyük sonuçlar alacağımız günleri hep birlikte yaşarız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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